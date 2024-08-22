Под Курском пенсионерка три дня пряталась от ВСУ в яме и пила воду для полива огорода

В Курской области пенсионерка три дня пряталась от ВСУ в заросшей травой яме

Пенсионерка из села Черкасское Поречное Курской области три дня пряталась в заросшей травой яме, спасаясь от вторгнувшихся в регион солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Она была вынуждена питаться помидорами с грядки, до которой могла дотянуться рукой, и пить воду, предназначенную для полива огорода. Об этом «Ленте.ру» рассказала ее родственница Татьяна.

«Поднимаю голову, смотрю на бугорок, на этот бугор выезжает пикап с желто-синим флагом. Я как подхватилась — и бегом», — пересказывает Татьяна слова пенсионерки. По словам собеседницы «Ленты.ру», ее родственнице удалось спрятаться до того, как солдаты открыли огонь вслепую.

У нее во дворе была старая недействующая канализационная яма. Она ее хотела закопать еще два года назад и все никак. Эта яма уже подзаросла травой. Она прыгнула туда, рассказывает: «Вижу ноги, а сзади, за огородом, у нас кукуруза. Этот их солдат достает автомат и лупит по нашей кукурузе. Я сижу вообще ни живая, ни мертвая»

Татьяна добавила, что из-за постоянных звуков боев пенсионерка просидела в этой яме три дня.

«У нее там рядом помидоры были посажены. Она говорит, ягодка за ягодой — потихонечку за этими помидорами тянулась. И вода рядом в ведерке стояла, видимо, чтобы огород поливать. Вот она эту воду пила и эти помидоры ела», — рассказала Татьяна.

Украина нанесла массированный удар по Курской области 6 августа. ВСУ обстреляли приграничный город Суджа, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов. По данным, известным на 21 августа, жертвами вторжения стали 30 мирных жителей, еще более 140 человек пострадали.