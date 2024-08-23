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15:44, 23 августа 2024Бывший СССР

В Белоруссии раскрыли число прибывших с 2022 года украинцев

Госпогранкомитет Белоруссии: четверть миллиона украинцев приехала в республику

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Почти четверть миллиона украинских граждан приехала в Белоруссию после 2022 года. Об этом сообщает Государственная пограничная служба республики.

Ведомство сообщает о почти 16 тысячах человек, прямо перешедших украинско-белорусскую границу в период с февраля 2022 года. В то же время транзитом через Польшу перешло 168 тысяч человек, через Литву — 45 тысяч, и через Латвию — 5 тысяч беженцев.

«С начала [этого] года в нашу страну въехало 89 тысяч граждан Украины: c территории Украины — 36 тысяч, транзитом через Польшу — 70 тысяч, через Литву — 17 тысяч», — говорится в пресс-релизе ведомства о ситуации на 2024 год.

Ранее в МВД Белоруссии рассказали о легальных способах для украинских беженцев попасть на территорию республики. В ведомстве отметили, что Киев в 2022 году закрыл границу с Белоруссией.

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      Сергей Болиев
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