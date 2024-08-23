Член СПЧ назвала причину захвата колонии в Волгоградской области

Член СПЧ Меркачева: в России радикализируются исправительные учреждения

В России радикализируются исправительные учреждения. Об этом «Ленте.ру» сообщила член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева.

По ее словам, все чаще стал использоваться термин «зеленая зона», обозначающий места заключения, где администрация делит власть с лидерами радикалов. «И вместо того, чтобы признать проблему и кричать о ней, у нас делают ровно противоположное: пытаются убедить, что это лучшие колонии и что все там замечательно», — говорит член СПЧ.

Меркачева также отметила, что не заметила реальных изменений после захвата СИЗО в Ростове-на-Дону. Между тем, по ее словам, в колониях необходимо провести мониторинг, выявить радикально настроенных заключенных и установить за ними особый контроль.

Ранее в СПЧ рассказали о мерах, необходимых для предотвращения захвата колоний.

Днем 23 августа в исправительной колонии №19 в городе Суровикино Волгоградской области заключенные взяли в заложники нескольких человек. Это произошло во время заседания дисциплинарной комиссии. По предварительным данным, напавшие заявили о своей принадлежности к «Исламскому государству» (организация признана террористической и запрещена в России).