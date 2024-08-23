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09:41, 23 августа 2024Россия

Дроны ВСУ ударили по трем автомобилям и комбайну в российском регионе

Белгородский губернатор Гладков: дроны ВСУ ударили по трем авто и комбайну

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Беспилотники Воооруженных сил Украины (ВСУ) ударили по трем автомобилям и комбайну в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В селе Тишанка Волоконовского района в результате сбросов взрывных устройств с двух беспилотников повреждены два легковых автомобиля», — сообщил губернатор.

ГАЗель, которая находилась в селе Черемошное, также получила повреждения — у транспортного средства оказались повреждены остекление, кузов и колеса. Кроме того, дрон атаковал комбайн в селе Графовка Шебекинского городского округа.

При ударах ВСУ никто, предварительно, не пострадал. На местах происшествий работают оперативные службы, информация о последствиях уточняется.

В ночь на пятницу, 23 августа, Украина пыталась атаковать Белгородскую область четырьмя беспилотниками — их перехватили средства противовоздушной обороны (ПВО). Кроме того, еще три летательных аппарата сбили над Курской областью.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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