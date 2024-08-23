ФСИН опровергла полный захват колонии в Волгоградской области

ФСИН России: ИК-19 в Волгоградской области не была полностью захвачена

Исправительная колония №19 (ИК-19) Волгоградской области не была полностью захвачена. Об этом «Ленте.ру» сообщили во ФСИН России.

По данным федеральной службы, заключенные захватили заложников и заняли одно отдельное помещение на территории колонии.

Днем в пятницу, 23 августа, в исправительной колонии №19 во время заседания дисциплинарной комиссии четверо заключенных взяли в заложники нескольких сотрудников ФСИН. Напаlfвшие заявили о своей принадлежности к «Исламскому государству» (организация признана террористической и запрещена в России). Спецназ взял штурмом колонию за полчаса.

