ФСИН поможет семьям пострадавших при захвате волгоградской колонии сотрудников

ФСИН поможет семьям сотрудников ИК-19, пострадавших при захвате

ФСИН России окажет помощь семьям сотрудников исправительной колонии №19 (ИК-19) в Волгоградской области, которые пострадали во время захвата террористами заложников. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Там отметили, что помогут родным пострадавших всем необходимым.

Ранее ФСИН обнародовала официальные данные о жертвах захвата.

Днем 23 августа в исправительной колонии №19 в городе Суровикино Волгоградской области четверо заключенных взяли в заложники нескольких сотрудников. Это произошло во время заседания дисциплинарной комиссии. По предварительным данным, напавшие заявили о своей принадлежности к «Исламскому государству» (организация признана террористической и запрещена в России).