Известная блогерша рассказала об участии в эротической съемке обманом

Известная российская блогерша Полина Трубенкова рассказала, как ее обманом привлекли к участию в эротической фотосессии. Подробности она раскрыла в выпуске шоу «Бабские истории», доступном на YouTube.

Трубенкова уточнила, что инцидент произошел, когда ей было 19 лет. В этот период, уточнила блогерша, она часто посещала фотосессии и кастинги, в том числе модельные. Среди них она обнаружила предложение о съемке для рекламы спа-салона.

Блогерша добавила, что фотосессия проходила в квартире, что вызвало у нее подозрения. «Я, значит, захожу, там один чувак. Это уже второй раз, когда надо было бежать. Наверно, маленький спа-салон, почему нет. В какой-то момент он попросил до нижнего белья раздеться. Ну это же нормально для спа-салона? Ужасно, я сейчас говорю и думаю: "Это ненормально"», — поделилась Трубенкова воспоминаниями.

Однако последним событием, давшим ей понять, что она снимается не для рекламы, стало поведение фотографа. Он, по словам блогерши, начал натирать ее ягодицы маслом, чтобы сделать фотографию. При этом, вспомнила Трубенкова, мужчина делал это тщательно.

Она добавила, что эта встреча закончилась для нее благополучно. «Я вот реально вспоминаю иногда и думаю: "Господи, это ж какой кринж"», — посетовала блогерша.

Ранее Трубенкова рассказала о необычной подработке. Блогерша заявила, что в 14 лет она продавала препараты для потенции по телефону.