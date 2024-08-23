Кеннеди решил выйти из предвыборной гонки США

Axios: Кеннеди-младший подал документы на выход из предвыборной гонки США

Независимый кандидат на пост президента США Роберт Кеннеди-младший подал документы на выход из предвыборной гонки в штате Аризона, где он предположительно должен объявить о поддержке кандидата на пост американского президента. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

«Роберт Кеннеди-младший, его напарница [кандидат в вице-президенты США] Николь Шанахан и 11 выборщиков его независимой президентской кампании подали документы на отзыв в офис секретаря штата Аризона», — отмечается в материале.

Данные сообщения совпали с визитом самого Трампа в Аризону, где после посещения границы с Мексикой он выступит на митинге в столице штата Финиксе. Несмотря на слова самого политика о якобы случайном нахождении обоих кандидатов в регионе, его предвыборный штаб анонсировал «особого гостя» на мероприятии. Предполагается, что Кеннеди-младший публично выступит вместе с Трампом и поддержит его.

Ранее стало известно, что предвыборный штаб Кеннеди-младшего анонсировал на пятницу его обращение к нации. Уточняется, что выступление состоится в 14:00 по времени Восточного побережья США (21:00 по московскому времени) в городе Финикс в Аризоне и будет транслироваться в прямом эфире.