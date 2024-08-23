Киркоров появился на публике с новой прической и татуировками на руках

Певец Филипп Киркоров появился на «Новой волне» с татуировками на руках

Российский эстрадный певец Филипп Киркоров кардинально сменил имидж и показал результат преображения на открытии фестиваля «Новая волна» в Сочи. Кадры с ковровой дорожки публикует StarHit.

55-летний исполнитель появился на публике с новой прической и татуировками на руках. Артист сделал кудри на седые волосы, а в качестве наряда предпочел облегающие брюки и черную майку, которая демонстрировала его подтянутое тело. Образ знаменитости дополнила блестящая цепь, очки и несколько крупных браслетов.

В апреле Киркоров объяснил тягу к пластическим операциям и рассказал о главном подарке, который хотел получить на день рождения.