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23:26, 23 августа 2024Мир

МИД Индии назвал главную тему переговоров Моди и Зеленского

МИД Индии: конфликт на Украине стал главной темой переговоров Моди и Зеленского

Фото: Aleksandr Gusev / Keystone Press Agency / Global Look Press

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар назвал конфликт на Украине главной темой переговоров индийского премьер-министра Нарендры Моди и Владимира Зеленского. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам встречи в Киеве, передает РИА Новости.

«Большая часть этого времени была посвящена вопросу конфликта на Украине. Премьер-министр изложил нашу позицию, состоящую в том, что диалог и дипломатия — это ключ к разрешению конфликта, и что мирные решения не приходят на поле боя», — сообщил министр.

Джайшанкар также отметил, что Моди на встрече с Зеленским поднял вопрос обеспокоенности государств Глобального Юга по поводу украинского конфликта и его последствий для стран этой части мира. Министр подчеркнул, что Зеленский явно желал «продолжения вовлеченности Индии» в мирный саммит по Украине.

Ранее стало известно, что украинские чиновники исключили возможность посредничества Индии между Киевом и Москвой. Такое решение было принято несмотря на то, что Нарендра Моди заявил о готовности внести вклад в урегулирование конфликта и играть любую роль для его завершения.

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      Артём Верейкин
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