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11:27, 23 августа 2024Экономика

Москвичам рассказали о погоде в выходные

Синоптик Ганьшин: в выходные в Москве будет тепло и солнечно, без осадков

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В предстоящие выходные, 24 и 25 августа, в Москве будет тепло и солнечно, без осадков. Такую погоду жителям столицы пообещали специалисты «Яндекс Погоды», пишут «Известия».

По словам руководителя сервиса Александра Ганьшина, в Москве, как и в других крупных городах, в зависимости от рельефа, типа поверхности и других факторов микроклимат в разных районах может значительно различаться. Так, вечеру центральные районы прогреваются гораздо сильнее, чем окраины.

В субботу, 24 августа, синоптики прогнозируют преимущественно теплую и безоблачную погоду. Утром столбики термометров покажут 14-20 градусов тепла, а днем — до 21-24 градусов. Между тем в центральных районах города — Якиманке, Хамовниках, Таганском, Басманном, Донском и Даниловском — температура может быть выше, до 25 градусов. Ветер при этом будет дуть со скоростью 2,5 метра в секунду.

В воскресенье, 25 августа, также ожидается ясная погода без дождя. В утренние часы температура составит 16-23 градусов, а днем достигнет 26-28 градусов. Ганьшин отметил, что на юге Москвы, включая район Замоскворечье, воздух может прогреться до 29 градусов.

Ранее в этот же день синоптик Евгений Тишковец предупредил, что в столице пройдут ливни с грозой.

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      Полина Кислицына
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