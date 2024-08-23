На Украине пилот самолета катапультировался из-за аиста и разбился

«Страна.ua»: на Украине после столкновения самолета с аистом разбился пилот

В Хмельницкой области Украины после столкновения самолета с аистом разбился пилот, сообщило в Telegram-канале издание «Страна.ua».

Уточняется, что самолет Л-39 выполнял учебный полет, когда в него врезалась птица. Аист перекрыл видимость одному из пилотов, из-за чего он катапультировался. «Но из-за небольшой высоты, на которой пилот катапультировался, его парашют не успел полностью раскрыться, и пилот упал на землю», — говорится в публикации.

Отмечается, что оставшийся в кабине пилот смог приземлить самолет.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские военные нанесли два удара по аэропорту, где находилось большое количество бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, в аэропорту на протяжении длительного времени не было летного состава, и он использовался как учебная база для пилотов FPV-дронов.