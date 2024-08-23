На Украине рассказали о стремительном росте дезертирства из ВСУ

За семь месяцев 2024 года на Украине зафиксировано 37 тысяч случаев самовольного оставления воинской части, это на 16 тысяч случаев больше, чем год назад. О стремительном росте дезертирства из Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал украинский эксперт Олесь Доний, передает «Новости.Live».
«Военные говорят, что настоящие данные действительно вдвое больше. Поэтому мы должны усиливать армию, впрочем, подход к мобилизации должен быть скорректирован», — приводятся в публикации слова политолога.
Он добавил, что для решения проблемы Киеву необходимо наладить прямой диалог с военными.
Ранее стало известно, что на Украине с начала конфликта в 2022 году осудили всего 10 военных комиссаров, подозреваемых в коррупции. Судом было доказано, что убыток, нанесенный государству военкомами-коррупционерами, составляет 114 миллионов гривен.