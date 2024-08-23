На Украине рассказали о стремительном росте дезертирства из ВСУ

Украинский эксперт Доний: в 2024 году зафиксировано 37 тыс. случаев дезертирства

За семь месяцев 2024 года на Украине зафиксировано 37 тысяч случаев самовольного оставления воинской части, это на 16 тысяч случаев больше, чем год назад. О стремительном росте дезертирства из Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал украинский эксперт Олесь Доний, передает «Новости.Live».

«Военные говорят, что настоящие данные действительно вдвое больше. Поэтому мы должны усиливать армию, впрочем, подход к мобилизации должен быть скорректирован», — приводятся в публикации слова политолога.

Он добавил, что для решения проблемы Киеву необходимо наладить прямой диалог с военными.

Ранее стало известно, что на Украине с начала конфликта в 2022 году осудили всего 10 военных комиссаров, подозреваемых в коррупции. Судом было доказано, что убыток, нанесенный государству военкомами-коррупционерами, составляет 114 миллионов гривен.