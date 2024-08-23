Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:50, 23 августа 2024Бывший СССР

На Украине рассказали о стремительном росте дезертирства из ВСУ

Украинский эксперт Доний: в 2024 году зафиксировано 37 тыс. случаев дезертирства

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

За семь месяцев 2024 года на Украине зафиксировано 37 тысяч случаев самовольного оставления воинской части, это на 16 тысяч случаев больше, чем год назад. О стремительном росте дезертирства из Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал украинский эксперт Олесь Доний, передает «Новости.Live».

«Военные говорят, что настоящие данные действительно вдвое больше. Поэтому мы должны усиливать армию, впрочем, подход к мобилизации должен быть скорректирован», — приводятся в публикации слова политолога.

Он добавил, что для решения проблемы Киеву необходимо наладить прямой диалог с военными.

Ранее стало известно, что на Украине с начала конфликта в 2022 году осудили всего 10 военных комиссаров, подозреваемых в коррупции. Судом было доказано, что убыток, нанесенный государству военкомами-коррупционерами, составляет 114 миллионов гривен.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      Захватившие колонию под Волгоградом выдвинули требования

      После захвата колонии ФСИН России направила сотрудников в Волгоградскую область

      Минобороны отчиталось о поиске диверсантов ВСУ в курских лесах

      Лидер «Руки вверх!» задолжал за коммуналку

      Стали известны условия проживания выехавших из-под обстрелов в Курской области россиян

      Минобороны отчиталось об уничтожении сотен солдат ВСУ за сутки боев в Курской области

      Раскрыты потери ВСУ за все время ведения боев в Курской области

      Минобороны отчиталось о ситуации в Курской области

      Верховный суд разрешил оставить автомобиль обанкротившейся россиянке

      В ВСУ рассказали о давлении российских войск в Харьковской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше