На Украине с 2022 года осудили всего 10 военкомов-коррупционеров

ГБР Украины: с 2022 года всего 10 военкомов-коррупционеров получили приговор

На Украине с начала конфликта в 2022 году осудили всего 10 военных комиссаров, подозреваемых в коррупции. Об этом в Telegram сообщает Государственное бюро расследований (ГБР) Украины.

«Начиная с 24 февраля 2022 года сотрудники ГБР расследовали 408 уголовных производств, связанных с работой территориальных центров комплектования. (...) Обвинительный приговор уже получили 10 человек», — говорится в публикации.

Судом доказано, что убыток, нанесенный государству военкомами-коррупционерами, составляет 114 миллионов гривен.

Ранее ГБР арестовала сотрудника одесского военкомата за помощь в уклонении от мобилизации. Сообщается, что задержанный за 4500-7000 долларов вносил изменения в данные военнообязанного, фиктивно делая его непригодным к несению воинской службы.