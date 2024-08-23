На ЗАЭС автоматика отключила высоковольтную линию энергоснабжения

На ЗАЭС автоматикой отключилась линия энергоснабжения «Ферросплавная-1»

На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) под действием автоматики была отключена высоковольтная линия энергоснабжения «Ферросплавная-1», пишет официальный Telegram-канал станции.

«На Запорожской АЭС 23 августа 2024 года действием автоматики отключена высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ "Ферросплавная-1"», — указано в сообщении ЗАЭС.

Отмечается, что радиационный фон на станции не превышает естественных фоновых природных значений, оборудование обслуживается при строгом контроле радиационной безопасности.

17 августа беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал территорию Запорожской АЭС. Отмечается, что дрон сбросил заряд на дорогу рядом с энергоблоками, которой постоянно пользуются рабочие.