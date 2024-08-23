В России перестали брать стажеров из-за нехватки на них денег

«Ведомости»: число готовых брать стажеров компаний рухнуло из-за нехватки денег

Количество российских компаний, которые готовы брать на стажировки студентов, рухнуло до пандемийных значений, работать с ними готовы только 48 процентов участников опроса, хотя в 2021-м их было 81 процент. Об этом со ссылкой на данные стаффинговой группы ANCOR пишут «Ведомости».

В совместном с АНО «Россия — страна возможностей» опросе организации участвовали 998 HR-специалистов, а также 13,5 тысячи студентов и выпускников в возрасте от 17 до 25 лет.

Главной причиной компании называют нехватку денег на молодых специалистов. Такой ответ дали 39 процентов респондентов. Год назад на проблемы с бюджетом на стажировки жаловался только 21 процент. Трудности с привлечением стажеров отталкивают примерно треть работодателей — это доля стабильна в последние годы. А вот геополитическая обстановка пропала их числа причин — доля вспоминающих ее упала с 15 процентов до одного процента.

Опрошенные изданием сотрудники университетов отмечают, что работодателям стажеры могут быть интересны как низкоквалифицированная и дешевая рабочая сила, но в то же время они боятся потенциальных потерь от стажера.

Cотрудник может уйти к конкуренту, хотя на него были потрачены силы и средства, или заняться научной деятельностью. Есть случаи, когда стажер травмируется, начинает воровать или же оказывается совершенно неспособен к деятельности, ради которой его наняли, и только мешает работе.

Проректор Финансового университета Александр Сафонов указал, что в настоящее время компании предпочитают привлекать молодые кадры более надежными способами, например, через целевой договор об обучении. Сказывается и рекордный дефицит рабочей силы, предприятия не хотят отвлекать сотрудников на наставничество.

Ранее аналитики подсчитали, что стажеры зарабатывают в среднем 35 778 рублей в месяц, а оптимальной суммой они считают 39 801 рубль.