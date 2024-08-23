Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:03, 23 августа 2024Экономика

В России перестали брать стажеров из-за нехватки на них денег

«Ведомости»: число готовых брать стажеров компаний рухнуло из-за нехватки денег

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Количество российских компаний, которые готовы брать на стажировки студентов, рухнуло до пандемийных значений, работать с ними готовы только 48 процентов участников опроса, хотя в 2021-м их было 81 процент. Об этом со ссылкой на данные стаффинговой группы ANCOR пишут «Ведомости».

В совместном с АНО «Россия — страна возможностей» опросе организации участвовали 998 HR-специалистов, а также 13,5 тысячи студентов и выпускников в возрасте от 17 до 25 лет.

Главной причиной компании называют нехватку денег на молодых специалистов. Такой ответ дали 39 процентов респондентов. Год назад на проблемы с бюджетом на стажировки жаловался только 21 процент. Трудности с привлечением стажеров отталкивают примерно треть работодателей — это доля стабильна в последние годы. А вот геополитическая обстановка пропала их числа причин — доля вспоминающих ее упала с 15 процентов до одного процента.

Опрошенные изданием сотрудники университетов отмечают, что работодателям стажеры могут быть интересны как низкоквалифицированная и дешевая рабочая сила, но в то же время они боятся потенциальных потерь от стажера.

Материалы по теме:
В России собираются увеличить налоги для богатых. Как будет работать новая система?
В России собираются увеличить налоги для богатых.Как будет работать новая система?
12 марта 2024
Прожиточный минимум в России в 2024 году. Таблица по регионам
Прожиточный минимум в России в 2024 году.Таблица по регионам
18 марта 2024

Cотрудник может уйти к конкуренту, хотя на него были потрачены силы и средства, или заняться научной деятельностью. Есть случаи, когда стажер травмируется, начинает воровать или же оказывается совершенно неспособен к деятельности, ради которой его наняли, и только мешает работе.

Проректор Финансового университета Александр Сафонов указал, что в настоящее время компании предпочитают привлекать молодые кадры более надежными способами, например, через целевой договор об обучении. Сказывается и рекордный дефицит рабочей силы, предприятия не хотят отвлекать сотрудников на наставничество.

Ранее аналитики подсчитали, что стажеры зарабатывают в среднем 35 778 рублей в месяц, а оптимальной суммой они считают 39 801 рубль.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ подтвердили удар по российскому парому в порту «Кавказ»

      На Западе предупредили о приближении прямой войны между НАТО и Россией

      В России рассказали о перспективе варп-двигателя

      Пассажира выдворили с рейса в Москву из-за криков о бомбе в аэропорту

      Раскрыты новые подробности о расправе над царской семьей в доме Ипатьева

      Российские военные установили огневой контроль над тыловыми позициями ВСУ в ДНР

      В России перестали брать стажеров из-за нехватки на них денег

      Ипотечные кредиты достигли рекордных размеров

      Премьер Грузии прокомментировал планы запрета партии Саакашвили

      Отговоривший Ельцина от закрытия мавзолея Ленина политик выступил против кладбища у Кремля

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше