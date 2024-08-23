Некоторые безобидные физические нагрузки оказались опасны для людей с высоким давлением

Кардиолог Горохова: гипертоникам противопоказаны интенсивный бег и прыжки

Спорт в целом полезен для гипертоников, однако некоторые на первый взгляд безобидные физические нагрузки оказались для них категорически противопоказаны, предупредила кардиолог, кандидат медицинских наук Татьяна Горохова. Ее слова приводит Life.

Врач заявила, что для людей с высоким давлением опасны интенсивный бег, тяжелая атлетика и любые упражнения с большим весом. Кроме того, по ее словам, при гипертонии не рекомендуется выполнять прыжки и упражнения, связанные с резкими движениями, наклонами, вращением головой и задержкой дыхания.

При этом умеренные аэробные и силовые нагрузки, такие как ходьба, спортивные игры, гимнастика, плавание, катание на лыжах или гребля, позволят облегчить симптомы гипертонии, отметила Горохова. Особое внимание кардиолог акцентировала на аквааэробике. По ее словам, этот вид физической активности расслабляет мышцы и дарит хорошее настроение.

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