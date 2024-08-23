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12:58, 23 августа 2024Россия

Особый режим ввели в атакованном ВСУ российском порту

В краснодарском порту «Кавказ» ввели особый режим после атаки ВСУ

Фото: Александр Попрыгин / Wikimedia

В атакованном Вооруженными силами Украины (ВСУ) порту «Кавказ» в Краснодарском крае ввели особый режим. Об этом сообщает региональный оперштаб в своем Telegram-канале.

«По информации Минтранса России в настоящее время в морском порту Кавказ продолжаются работы по ликвидации последствий происшествия. В порту введен особый режим», — говорится в сообщении.

На данный момент ведутся работы по ликвидации разлива нефтепродуктов. В оперштабе также отметили, что керченская паромная переправа временно не функционирует.

Вечером 22 августа ВСУ нанесли удар ракетой «Нептун» по железнодорожному парому «Конро Трейдер» в одном из крупнейших пассажирских портов России. Судно перевозило десятки цистерн с топливом. В результате начался пожар, и из-за полученных повреждений паром затонул.

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      Никита Абрамов
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