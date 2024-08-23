Особый режим ввели в атакованном ВСУ российском порту

В краснодарском порту «Кавказ» ввели особый режим после атаки ВСУ

В атакованном Вооруженными силами Украины (ВСУ) порту «Кавказ» в Краснодарском крае ввели особый режим. Об этом сообщает региональный оперштаб в своем Telegram-канале.

«По информации Минтранса России в настоящее время в морском порту Кавказ продолжаются работы по ликвидации последствий происшествия. В порту введен особый режим», — говорится в сообщении.

На данный момент ведутся работы по ликвидации разлива нефтепродуктов. В оперштабе также отметили, что керченская паромная переправа временно не функционирует.

Вечером 22 августа ВСУ нанесли удар ракетой «Нептун» по железнодорожному парому «Конро Трейдер» в одном из крупнейших пассажирских портов России. Судно перевозило десятки цистерн с топливом. В результате начался пожар, и из-за полученных повреждений паром затонул.