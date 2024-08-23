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16:26, 23 августа 2024Путешествия

Пассажирка решила засудить авиакомпанию из-за изнасиловавшего ее пальцами попутчика

Фото: Octavio Jones / Reuters

Пассажирка American Airlines решила засудить авиакомпанию за халатность после того, как ее изнасиловал пальцами попутчик во время полета. Об этом сообщает PYOK.

Уточняется, что инцидент произошел в августе 2022 года, однако известно о нем стало лишь сейчас, когда женщина подала иск в суд. В материалах дела говорится, что пассажирка летела вместе с подругой из Северной Каролины в Нью-Джерси. Попутчицы сидели на соседних креслах ближе к окну, а место у прохода в том же ряду занимал незнакомый мужчина.

Вскоре после взлета свет в самолете приглушили, поэтому подруги заснули. В это время мужчина засунул руку в трусы сидевшей рядом женщине и проник в нее пальцами. Он накрыл себя и ее курткой, из-за чего другие пассажиры ничего не заподозрили. Руку попутчицы преступник положил между своих ног.

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Проснувшись и заметив происходящее, американка была в шоке и не знала, что делать. Насильник попытался забраться на нее, чтобы продолжить насильственные действия, однако женщина его оттолкнула. Она разбудила подругу и вместе с ней направилась в переднюю часть самолета. Там пострадавшая предупредила бортпроводниц о случившемся, а те связались с аэропортом и запросили полицию.

Несмотря на то, что преступника вывели из самолета правоохранители, ему не стали предъявлять обвинения. В связи с этим пассажирка решила засудить авиакомпанию за халатность. По ее мнению, некомпетентные сотрудники не смогли предотвратить насилие. Кроме того, заметила она, приглушенный свет в салоне самолета лишь дает больше возможностей для нападений на женщин.

Ранее в августе пассажир авиакомпании Jet2 приставал к стюардессе во время полета и был арестован полицией. Инцидент произошел на рейсе из Манчестера на Ибицу.

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      Марк Успенский
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