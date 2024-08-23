Подравшихся с полицейским в Анталье россиянок продержат в Турции до декабря

Подравшиеся с полицейским в Турции россиянки останутся в стране на 3,5 месяца

Две российские туристки, подравшиеся с полицейским в аэропорту Антальи, останутся в Турции еще на 3,5 месяца. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Уточняется, что россиянок Светлану и Юлию продержат в стране до зимы, поскольку суд по их делу назначили на 11 декабря. До этой даты туристкам запрещено покидать Турцию.

Светлана и Юлия признались журналистам, что они по-прежнему находятся без денег в заброшенном здании, чтобы не попасться на глаза полицейским. Более того, к их тратам добавились еще и расходы на лекарства — обе женщины заболели. По данным источника, посольство России в Турции направило в МИД страны ноту, но пока на ситуацию это никак не повлияло.

Туристки прибыли на турецкий курорт 6 июня. Перед вылетом они выпили алкоголь, и в аэропорту одну из них не пропустили через границу, а у второй забрали телефон. Когда россиянки начали скандалить, их жестко задержали. Они пожаловались, что полицейские избили их и вырвали им ногти.

Тем временем в турецкой прокуратуре уверяют, что Светлана и Юлия сами спровоцировали конфликт, а травмы они получили, оказывая сопротивление стражам правопорядка. За это им может грозить до трех лет тюрьмы.