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08:37, 23 августа 2024Мир

Посол Антонов анонсировал встречу с представителями госдепартамента США

Посол Антонов заявил, что встретится с представителями госдепартамента США

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что в пятницу, 23 августа, встретится с представителями Госдепартамента США. Об этом сообщает РИА Новости.

Антонов уточнил, что недавно также состоялась встреча с коллегами из Белого дома. Однако, по словам высокопоставленного дипломата, контакты с американской администрацией носят эпизодический характер, а очные встречи с сотрудниками посольства бойкотируются.

«Если они и происходят, то в основном для того, чтобы чиновники Белого дома или госдепа смогли вручить нам очередной демарш и отчитаться об этом перед своим руководством», — заключил глава российской дипмиссии.

Ранее Антонов заявил, что президент России Владимир Путин принял решение по ответу на нападение Киева на Курскую область. Он подчеркнул, что Украину ждет суровое наказание.

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      Дарья Балацкая
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