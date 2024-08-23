Посол Антонов анонсировал встречу с представителями госдепартамента США

Посол Антонов заявил, что встретится с представителями госдепартамента США

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что в пятницу, 23 августа, встретится с представителями Госдепартамента США. Об этом сообщает РИА Новости.

Антонов уточнил, что недавно также состоялась встреча с коллегами из Белого дома. Однако, по словам высокопоставленного дипломата, контакты с американской администрацией носят эпизодический характер, а очные встречи с сотрудниками посольства бойкотируются.

«Если они и происходят, то в основном для того, чтобы чиновники Белого дома или госдепа смогли вручить нам очередной демарш и отчитаться об этом перед своим руководством», — заключил глава российской дипмиссии.

Ранее Антонов заявил, что президент России Владимир Путин принял решение по ответу на нападение Киева на Курскую область. Он подчеркнул, что Украину ждет суровое наказание.