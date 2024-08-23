Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:01, 23 августа 2024Мир

Посол Антонов высказался об обмене заключенными между Россией и НАТО

Антонов: обмен заключенными между Россией и НАТО является изолированным эпизодом

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Обмен заключенными между Россией и странами НАТО состоявшийся 1 августа 2024 года, является изолированным эпизодом взаимодействия Москвы и Вашингтона. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, сообщает РИА Новости.

«Недавно состоявшийся обмен заключенными рассматривается американцами как изолированный эпизод взаимодействия», — объяснил он.

По словам высокопоставленного дипломата, Вашингтон продолжает ультимативно требовать от Москвы «изменить поведение» в угоду своим эгоистическим установкам.

Ранее Антонов анонсировал встречу с представителями американского госдепартамента. Он подчеркнул, что контакты с администрацией США носят эпизодический характер.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Балацкая
      Обсудить
      Последние новости

      «Президент принял решение». Посол России пригрозил Киеву суровым ответом за вторжение в Курскую область

      Внешность 49-летнего Дэвида Бекхэма на новом видео удивила фанатов

      Россиянин в течение пяти лет насиловал проживающих с ним школьников и был арестован

      В Германии правительство призвали прекратить спонсировать Украину

      Трамп пригрозил другим странам пошлинами из-за одного их решения

      Появились подробности о попытавшемся атаковать Курскую АЭС дроне-камикадзе ВСУ

      В Австралии собрались построить крупнейший центр генерации солнечной энергии

      Названы более выгодные альтернативы отдыху в Турции

      Губерниев высказался о ненастоящей сборной Колумбии на турнире в России

      Россияне начали скупать средства контрацепции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше