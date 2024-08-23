Посол Антонов высказался об обмене заключенными между Россией и НАТО

Антонов: обмен заключенными между Россией и НАТО является изолированным эпизодом

Обмен заключенными между Россией и странами НАТО состоявшийся 1 августа 2024 года, является изолированным эпизодом взаимодействия Москвы и Вашингтона. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, сообщает РИА Новости.

«Недавно состоявшийся обмен заключенными рассматривается американцами как изолированный эпизод взаимодействия», — объяснил он.

По словам высокопоставленного дипломата, Вашингтон продолжает ультимативно требовать от Москвы «изменить поведение» в угоду своим эгоистическим установкам.

Ранее Антонов анонсировал встречу с представителями американского госдепартамента. Он подчеркнул, что контакты с администрацией США носят эпизодический характер.

