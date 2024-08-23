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19:41, 23 августа 2024Мир

Премьер Франции посоветовал Макрону выбрать своего преемника из оппозиции

Премьер Франции Атталь предложил Макрону назначить своего преемника из оппозиции

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Ушедший в отставку премьер-министр Франции Габриэль Атталь на переговорах с президентом республики Эммануэлем Макроном посоветовал ему назначить своего преемника не из президентского блока центристов, а из оппозиции. Об этом сообщает BFMTV.

«Я предложил назначить нового премьер-министра, который не относится к партиям центрального блока», — рассказал политик.

Атталь пояснил, что такой шаг позволит сформировать кабинет министров, представляющий интересы широкого политического круга во Франции: от левых до «республиканских правых». По его мнению, это бы «отвечало интересам французского народа».

15 августа издание Politico сообщило, что Атталь превратился в «беспощадного соперника» Макрона и «самую большую угрозу» для его политической карьеры. «Габриэль Атталь так же популярен среди французов, как и прежде, несмотря на свое поражение на общеевропейских и парламентских выборах», — отмечал журнал.

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      Дарья Устьянцева
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