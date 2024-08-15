Раскрыта личность «беспощадного соперника» Макрона

Politico: ушедший в отставку премьер Франции превратился в соперника Макрона

Ушедший в отставку премьер-министр Франции Габриэль Атталь превратился в беспощадного соперника французского лидера Эммануэля Макрона и самую большую угрозу для его политической карьеры. Об этом пишет американский журнал Politico.

«Габриэль Атталь так же популярен среди французов, как и прежде, несмотря на свое поражение на общеевропейских и парламентских выборах», — цитирует издание сотрудника Французского института общественного мнения Батиста Дюпона.

По словам эксперта, Макрон принял непопулярное решение провести во Франции досрочные парламентские выборы, против чего публично выступил Атталь. Из двоих политиков «роль злодея выпало играть президенту», добавил Дюпон.

Ранее французский политик Марин Ле Пен заявила, что Макрон готовит «административный переворот» в государственных структурах своей страны, чтобы помешать приходу к власти будущему оппозиционному премьеру.