Пушилин рассказал о состоянии Поддубного

Пушилин сообщил о стабилизации состояния военкора Поддубного

Состояние военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного оценивается как стабильное. Об этом на Международном форуме молодежного взаимодействия «Беларусь — Донбасс» в Ростове-на-Дону заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин, передает ТАСС.

Военкор получил ранение в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины в Курской области. По словам главы региона, он идет на поправку.

«Евгений проходит лечение, по моей информации, его состояние стабильное, он идет на поправку», — сказал Пушилин.

Ранее президент России Владимир Путин позвонил Поддубному, раненному в Курской области, и поздравил его с днем рождения. Сообщалось, что российский лидер пожелал журналисту скорейшего выздоровления и возвращения к работе после ранения.