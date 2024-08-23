Раскрыты имена выживших при штурме волгоградской колонии террористов

Террористы Хусинов и Наврузи могли выжить после захвата ИК №19, их реанимируют

Террористы Темур Хусинов и Рустамчон Наврузи могли выжить после штурма исправительной колонии №19 в Волгоградской области. Их имена раскрывает «Baza».

По данным издания, оба получили ранения и находятся в тяжелом состоянии.

UPD: Как позже уточнил Telegram-канал Shot, двоих выживших после штурма осужденных не смогли реанимировать. Они не выжили.

Ранее сообщалось, что пули попали террористам в плечо и грудь. Им пытались оказать реанимационную помощь прямо на территории исправительного учреждения, но безуспешно.