Стало известно о двух выживших при штурме волгоградской колонии террористах

Двое из четырех террористов, предположительно, выжили после штурма ИК №19

Двое из четырех террористов, предположительно, выжили после штурма исправительной колонии №19 в Волгоградской области. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По данным Baza, речь идет о Темуре Хусинове и Рустамчоне Наврузи. Они оба находятся в крайне тяжелом состоянии.

Как уточняет Telegram-канал Shot, нападавших реанимируют на территории исправительного учреждения. Пули попали им в плечо и грудь.

Ранее Росгвардия сообщила о нейтрализации всех террористов, напавших на сотрудников ИК-19, четырьмя точными выстрелами. Все заложники террористов освобождены.