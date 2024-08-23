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17:46, 23 августа 2024Силовые структуры

Стало известно о двух выживших при штурме волгоградской колонии террористах

Двое из четырех террористов, предположительно, выжили после штурма ИК №19

Кадр: Telegram-канал «Росгвардия»

Двое из четырех террористов, предположительно, выжили после штурма исправительной колонии №19 в Волгоградской области. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По данным Baza, речь идет о Темуре Хусинове и Рустамчоне Наврузи. Они оба находятся в крайне тяжелом состоянии.

Как уточняет Telegram-канал Shot, нападавших реанимируют на территории исправительного учреждения. Пули попали им в плечо и грудь.

Ранее Росгвардия сообщила о нейтрализации всех террористов, напавших на сотрудников ИК-19, четырьмя точными выстрелами. Все заложники террористов освобождены.

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      Олеся Мицкевич
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