Россияне отдали сотни тысяч рублей за тур в Монголию и оказались в юрте без воды и света

Москвичи отдали 400 тысяч рублей за тур в Монголию и оказалась в юрте без воды

Пара москвичей отдала сотни тысяч рублей за тур на Алтай и в Монголию и вместо комфортного жилья оказалась в юрте без воды, тепла и света. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Россиянин Александр рассказал журналистам, что в Горно-Алтайске его с женой и их группу встретил водитель автобуса, который должен был отвезти туристов в Монголию, по дороге показав красоты Алтая. Однако, по словам путешественника, этого сделать не удалось — участники группы посмотрели местную природу только через грязные стекла автобуса. Кроме того, в транспорте сломалось одно из сидений и не работал кондиционер.

Александр добавил, что в Монголии их привезли в живописное место и поселили в настоящей юрте без двери и удобств. Спать туристам предложили на грязных матрасах, мыться — в озере, а ходить в туалет — на улицу. Супруги, потратившие на отдых почти 400 тысяч рублей, не захотели ночевать в таких условиях и сняли более комфортное жилье, находившееся рядом.

По словам москвича, позже туристов все же заселили в четырехзвездочный отель, но обещанных экскурсий им не организовали. В итоге Александр с женой продолжили отдых самостоятельно и решили подать на организаторов в суд из-за предоставления некачественных услуг.

В июле туристы из Новосибирска купили тур в Таиланд более чем за 400 тысяч рублей и выбрали для проживания пятизвездочный отель. По приезде они выяснили, что гостиница была не достроена.

