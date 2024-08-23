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17:04, 23 августа 2024Путешествия

Россияне отдали сотни тысяч рублей за тур в Монголию и оказались в юрте без воды и света

Москвичи отдали 400 тысяч рублей за тур в Монголию и оказалась в юрте без воды

Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Пара москвичей отдала сотни тысяч рублей за тур на Алтай и в Монголию и вместо комфортного жилья оказалась в юрте без воды, тепла и света. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Россиянин Александр рассказал журналистам, что в Горно-Алтайске его с женой и их группу встретил водитель автобуса, который должен был отвезти туристов в Монголию, по дороге показав красоты Алтая. Однако, по словам путешественника, этого сделать не удалось — участники группы посмотрели местную природу только через грязные стекла автобуса. Кроме того, в транспорте сломалось одно из сидений и не работал кондиционер.

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Александр добавил, что в Монголии их привезли в живописное место и поселили в настоящей юрте без двери и удобств. Спать туристам предложили на грязных матрасах, мыться — в озере, а ходить в туалет — на улицу. Супруги, потратившие на отдых почти 400 тысяч рублей, не захотели ночевать в таких условиях и сняли более комфортное жилье, находившееся рядом.

По словам москвича, позже туристов все же заселили в четырехзвездочный отель, но обещанных экскурсий им не организовали. В итоге Александр с женой продолжили отдых самостоятельно и решили подать на организаторов в суд из-за предоставления некачественных услуг.

В июле туристы из Новосибирска купили тур в Таиланд более чем за 400 тысяч рублей и выбрали для проживания пятизвездочный отель. По приезде они выяснили, что гостиница была не достроена.

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      Алина Черненко
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