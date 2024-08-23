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17:30, 23 августа 2024Экономика

Россияне пожаловались на опасную спортивную площадку за 50 миллионов рублей

Жители алтайского села пожаловались на опасную спортивную площадку за ₽50 млн

В селе Первомайском Алтайского края построили травмоопасную спортивную площадку за 50 миллионов рублей. На качество оборудования пожаловались местные жители, пишет издание «Подъем».

По словам россиян, покрытие на дорожках для бега крепится на саморезы, между кусками не соблюдаются стыки, на баскетбольных площадках отсутствуют щитки, а тренажеры просто закопаны в землю. Стадион должны были открыть еще в 2023 году, но сроки постоянно сдвигали. Сейчас, по словам жителей, комиссия приняла объект, но дата ввода в эксплуатацию до сих пор не известна.

«Как закончатся работы. Подрядчик ведет работы по устранению выявленных недостатков. Одновременно ведем претензионную работу», — пояснила глава Первомайского района Юлия Фролова.

Ранее поселок Новокижингинск в Республике Бурятия получил вместо благоустроенного сквера со сценой небольшой навес из скрепленных между собой четырех листов жести с прилегающей площадкой из резиновой крошки.

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      Нина Ташевская
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