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05:30, 23 августа 2024Путешествия

Россиянин описал деревню в Германии словами «жизнь как в Средние века»

Фото: Frank Hammerschmidt / dpa / Globallookpress.com

Российский путешественник побывал в Германии и посетил деревню Хессенпорк, где жизнь, по его словам, течет «как в Средние века». Своими впечатлениями он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

«Сейчас это поселение охраняется законом, так как представляет историческую ценность. Ему присвоили статус музея под открытым небом», — рассказал автор.

Например, местные жители держат скот и домашнюю птицу, сами делают натуральные молочные и мясные продукты, а также ткут традиционные немецкие наряды из хлопка и льна.

Этот же блогер познакомился с немками в деревне и рассказал, что они пригласили его домой на ночь бесплатно. Автор описал девушек словами «есть на что посмотреть».

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      Мария Борисова
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