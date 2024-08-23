Россиянин описал деревню в Германии словами «жизнь как в Средние века»

Российский путешественник побывал в Германии и посетил деревню Хессенпорк, где жизнь, по его словам, течет «как в Средние века». Своими впечатлениями он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

«Сейчас это поселение охраняется законом, так как представляет историческую ценность. Ему присвоили статус музея под открытым небом», — рассказал автор.

Например, местные жители держат скот и домашнюю птицу, сами делают натуральные молочные и мясные продукты, а также ткут традиционные немецкие наряды из хлопка и льна.

Этот же блогер познакомился с немками в деревне и рассказал, что они пригласили его домой на ночь бесплатно. Автор описал девушек словами «есть на что посмотреть».