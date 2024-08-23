Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:41, 23 августа 2024Силовые структуры

Россиянин вонзил нож в грудь знакомого и попал под суд

Под Мурманском будут судить мужчину, зарезавшего знакомого

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Мурманской области суд рассмотрит дело против местного жителя, расправившегося со знакомым. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 30 мая обвиняемый в квартире дома в поселке Никеля вонзил нож в грудь товарища. Потерпевший с раненной брюшной стенкой смог сбежать из квартиры, но его нашли на лестничном марше подъезда. Спасти мужчину не удалось.

Возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Оно уже передано в суд. Россиянину грозит до 15 лет колонии.

Ранее на юго-востоке Москы нашли женщину без признаков жизни. Предварительно установлено, что к расправе причастен ее сын.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      «Президент принял решение». Посол России пригрозил Киеву суровым ответом за вторжение в Курскую область

      Внешность 49-летнего Дэвида Бекхэма на новом видео удивила фанатов

      Россиянин в течение пяти лет насиловал проживающих с ним школьников и был арестован

      В Германии правительство призвали прекратить спонсировать Украину

      Трамп пригрозил другим странам пошлинами из-за одного их решения

      Появились подробности о попытавшемся атаковать Курскую АЭС дроне-камикадзе ВСУ

      В Австралии собрались построить крупнейший центр генерации солнечной энергии

      Названы более выгодные альтернативы отдыху в Турции

      Губерниев высказался о ненастоящей сборной Колумбии на турнире в России

      Россияне начали скупать средства контрацепции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше