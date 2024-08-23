Россиянин вонзил нож в грудь знакомого и попал под суд

Под Мурманском будут судить мужчину, зарезавшего знакомого

В Мурманской области суд рассмотрит дело против местного жителя, расправившегося со знакомым. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 30 мая обвиняемый в квартире дома в поселке Никеля вонзил нож в грудь товарища. Потерпевший с раненной брюшной стенкой смог сбежать из квартиры, но его нашли на лестничном марше подъезда. Спасти мужчину не удалось.

Возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Оно уже передано в суд. Россиянину грозит до 15 лет колонии.

Ранее на юго-востоке Москы нашли женщину без признаков жизни. Предварительно установлено, что к расправе причастен ее сын.