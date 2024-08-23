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11:27, 23 августа 2024Силовые структуры

Российский пенсионер хранил дома взрывчатку и попал под уголовное дело

В ХМАО задержан пенсионер, хранивший у себя дома взрывчатку

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Югре задержан 68-летний пожилой местный житель, хранивший у себя дома взрывчатку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД России по Ханты-Мансийском Автономном Округе (ХМАО) — Югре.

По данным правоохранителей, они узнали о мужчине из Октябрьского района, который хранит у себя взрывчатое вещество массой 355,5 грамма. Все найденное было отправлено на экспертизу, по результатам которой специалисты установят, какую опасность она могла представлять. Сейчас оперативники устанавливают обстоятельства, как взрывчатка появилась у пенсионера.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении взрывчатого вещества. Мужчине грозит срок лишения свободы до восьми лет.

Ранее сообщалось, что на Дальнем Востоке суд рассмотрит дело против мужчины, хранившего оружие и патроны знакомого после его кончины.

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      Анна Габай
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