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17:24, 23 августа 2024Силовые структуры

Штурмующие ИК-19 оперативники получили приказ «распутать радикальный клубок»

Во время штурма волгоградского ИК-19 силовики получили команду «брать живьем»
Начало событий в новости Всех захватчиков волгоградской колонии ликвидировали в ходе штурма

Фото: Василина Борко / ТАСС

Штурмующие волгоградскую исправительную колонию №19 (ИК-19) силовики получили приказ по возможности «брать живьем» захватчиков. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

По информации канала, оперативники получили эту команду для того, чтобы «распутать радикальный клубок».

О начале штурма захваченной заключенными ИК-19 радикалами колонии стало известно вечером, в четверг, 23 августа. Силовики ликвидировали всех четверых осужденных. Оперативникам понадобилось полчаса, чтобы обезвредить террористов и спасти заложников. Спасенные переданы врачам для оказания медицинской помощи.

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      Анна Габай
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