Штурмующие ИК-19 оперативники получили приказ «распутать радикальный клубок»

Во время штурма волгоградского ИК-19 силовики получили команду «брать живьем»

Всех захватчиков волгоградской колонии ликвидировали в ходе штурма

Начало событий в новости Всех захватчиков волгоградской колонии ликвидировали в ходе штурма

Штурмующие волгоградскую исправительную колонию №19 (ИК-19) силовики получили приказ по возможности «брать живьем» захватчиков. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

По информации канала, оперативники получили эту команду для того, чтобы «распутать радикальный клубок».

О начале штурма захваченной заключенными ИК-19 радикалами колонии стало известно вечером, в четверг, 23 августа. Силовики ликвидировали всех четверых осужденных. Оперативникам понадобилось полчаса, чтобы обезвредить террористов и спасти заложников. Спасенные переданы врачам для оказания медицинской помощи.