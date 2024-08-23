Штурмующие ИК-19 оперативники получили приказ «распутать радикальный клубок»

Штурмующие волгоградскую исправительную колонию №19 (ИК-19) силовики получили приказ по возможности «брать живьем» захватчиков. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.
По информации канала, оперативники получили эту команду для того, чтобы «распутать радикальный клубок».
О начале штурма захваченной заключенными ИК-19 радикалами колонии стало известно вечером, в четверг, 23 августа. Силовики ликвидировали всех четверых осужденных. Оперативникам понадобилось полчаса, чтобы обезвредить террористов и спасти заложников. Спасенные переданы врачам для оказания медицинской помощи.