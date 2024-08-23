Соратник Кадырова заявил об уничтожении двух групп ВСУ в Курской области

Алаудинов: спецназ «Ахмат» уничтожил две группы ВСУ в Курской области

Военнослужащие спецназа «Ахмат» уничтожили две группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщил руководитель спецназа, соратник главы Чечни Апти Алаудинов в Telegram-канале.

«Противник все больше и больше резервов закидывает на нашем направлении. У меня ребята только что уничтожили две группы, заброшенные противником», — сообщил Алаудинов.

Он добавил, что российские военные также взяли в плен одного бойца ВСУ. За минувшие сутки уничтожено большое число живой силы противника.

Алаудинов ранее сообщил, что бойцы «Ахмата» уничтожили с помощью FPV-дрона, который стоит 60 тысяч рублей, французский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Crotale стоимостью 8 миллионов евро, Уничтоженный ЗРК выехал, чтобы «поймать» российские вертолеты, «которые шли для нанесения удара по Мартыновке».

Бои в Курской области идут больше двух недель. После вторжения ВСУ в регионе ввели режим контртеррористической операции (КТО) и режим ЧС федерального характера. Из-за опасности со стороны ВСУ из приграничья эвакуировали более 121 тысячи человек. По последним данным, жертвами атак стал 31 человек, еще свыше 190 россиян пострадали. О судьбе более двух тысяч россиян ничего неизвестно.