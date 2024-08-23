Составлена характеристика захвативших колонию под Волгоградом заключенных

Захватившие заложников в ИК-19 заключенные были злостными нарушителями режима

Захватившие заложников в ИК-19 заключенные были злостными нарушителями режима содержания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена ОНК Москвы, Общероссийской общественной организации «Совет ОНК» Александра Мальцева.

По его словам, захватчики попали на дисциплинарную комиссию, которая собирается для установления факта злостного нарушения порядка отбывания наказания и принятия решения в отношении нарушителей. «Раз эти четверо осужденных попали на эту комиссию, значит, у них уже были многократные случаи нарушения порядка отбывания наказания», — сказал Мальцев.

Днем 23 августа четверо заключенных во время заседания дисциплинарной комиссии взяли в заложники сотрудников исправительной колонии №19 в городе Суровикино Волгоградской области. По предварительным данным, нападавшие заявили о своей принадлежности к «Исламскому государству» (организация признана террористической и запрещена в России).