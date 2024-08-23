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07:16, 23 августа 2024Мир

Стало известно о взрывах в небе над Дамаском

В небе над Дамаском прогремели взрывы

Фото: Globallookpress.com

В небе над Дамаском прогремели взрывы. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что звуки взрывов слышны в центре столицы. Кроме того, видна работа сил противовоздушной обороны (ПВО) по воздушным объектам в небе над городом.

По информации сирийского руководства, силы ПВО Сирии отражают атаки Израиля в пригороде Дамаска.

Ранее министерство иностранных дел Сирийской Арабской Республики призвало военных США прекратить ущемлять права жителей севера и северо-востока страны, поддерживая курдские «Сирийские силы самообороны». В сирийском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что американские силы должны незамедлительно прекратить эти действия и покинуть сирийскую территорию.

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      Виктория Кондратьева
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