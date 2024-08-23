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08:27, 23 августа 2024Россия

Свыше 200 человек эвакуировали из-за лесного пожара в регионе России

В Домбае из-за лесного пожара эвакуировали 236 человек, среди которых 43 ребенка

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

В Домбае Карачаево-Черкессии из района лесного пожара эвакуировали 236 человек, в том числе 43 ребенка. Об этом сообщило МЧС России в Telegram-канале.

Как уточнили в министерстве, из лесного пожара вывезли в том числе 43 ребенка. В Домбае развернули пункт временного размещения.

«Специалисты расчистили дорогу к подъезду на Гоначхирское ущелье. Сотрудники МЧС России эвакуировали людей в безопасное место», — отчитались в министерстве.

Ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупреждал, что в ближайшие дни чрезвычайный (пятый) класс пожароопасности сохранится в нескольких регионах России. Лесные пожары вероятны на севере Мурманской и Архангельской областей. Угроза остается также на Северном Кавказе и в Южном федеральном округе.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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