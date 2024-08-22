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10:09, 22 августа 2024Экономика

Российские регионы предупредили о высоком риске пожаров

Синоптик Вильфанд: высокий риск пожаров сохраняется в Мурманской области

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В ближайшие дни чрезвычайный (пятый) класс пожароопасности сохранится в нескольких регионах России. О высоком риске возгораний предупреждает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Его слова приводит ТАСС.

По словам метеоролога, лесные пожары вероятны на севере Мурманской и Архангельской областей. Угроза остается также на Северном Кавказе и в Южном федеральном округе.

В то же время риск возникновения возгораний снизился в Якутии. «Площадь, занятая пятым классом пожароопасности, уже очень маленькая, потому что были дожди и похолодание», — заключил синоптик.

Ранее аномальную жару предрекли жителям Орловской, Брянской, Липецкой, Тамбовской, Курской, Белгородской и Воронежской областей. По прогнозам, температура в этих российских регионах превысит климатическую норму на шесть-девять градусов.

Жара вернется и в столичный регион. Как ожидается, 24-25 августа в Москве воздух прогреется до плюс 27 градусов, в области — до 29 градусов. К понедельнику столбики термометров поднимутся до 31 градуса.

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      Виктория Клабукова
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