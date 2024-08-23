Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:52, 23 августа 2024Путешествия

Турист пошел поплавать на острове Греции и был найден бездыханным через два дня

ProtoThema: британский турист пропал на острове Родос и был найден бездыханным

Фото: Unsplash

Британский турист пропал без вести на острове Родос в Греции и был найден без признаков жизни два дня спустя. Об этом сообщило издание ProtoThema.

21 августа 48-летний мужчина пошел поплавать вместе с племянницей на пляже Теологос и не вернулся. Семья британца сообщила о его пропаже, и начались поиски.

Через два дня прохожий обнаружил бездыханного мужчину на берегу. Другие подробности не раскрываются.

Другой турист из России решил покататься на велосипеде в Армении и пропал. Он перестал отвечать на звонки, а сутки спустя был найден без признаков жизни у водохранилища.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Всех захватчиков волгоградской колонии ликвидировали в ходе штурма

      Чиновник объяснил обещание расстрелять руководство российского футбольного клуба

      Виновников крушения яхты «британского Билла Гейтса» посадят на 12 лет

      Один из цитрусовых соков рекордно подорожал

      В отношении помилованного и обменянного немца возбудили дело на родине

      Власти оценили обстановку в ближайшем от захваченной колонии российском городе

      Россияне отдали сотни тысяч рублей за тур в Монголию и оказались в юрте без воды и света

      Саперы изъяли жилет шахида у захватчиков российской колонии

      Ведущего «Би-би-си» уволили из-за неприличных сообщений коллеге

      Заложников в волгоградской колонии спасли

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше