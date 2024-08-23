Турист пошел поплавать на острове Греции и был найден бездыханным через два дня

ProtoThema: британский турист пропал на острове Родос и был найден бездыханным

Британский турист пропал без вести на острове Родос в Греции и был найден без признаков жизни два дня спустя. Об этом сообщило издание ProtoThema.

21 августа 48-летний мужчина пошел поплавать вместе с племянницей на пляже Теологос и не вернулся. Семья британца сообщила о его пропаже, и начались поиски.

Через два дня прохожий обнаружил бездыханного мужчину на берегу. Другие подробности не раскрываются.

Другой турист из России решил покататься на велосипеде в Армении и пропал. Он перестал отвечать на звонки, а сутки спустя был найден без признаков жизни у водохранилища.

