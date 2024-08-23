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14:32, 23 августа 2024Спорт

В европейском клубе рассказали об адаптации футболиста сборной России

Вице-президент ПАОК Кирьякос: нужно дать Чалову необходимое время для адаптации

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Вице-президент греческого ПАОК Кирьякос Кирьякос рассказал об адаптации новичка клуба, футболиста сборной России Федора Чалова. Его слова приводит Odds.ru.

Кирьякос признался, что хочет много говорить о Чалове. «Он потрясающий парень и игрок, очень умный человек, всего несколько недель в совершенно новой среде, и нам всем нужно дать парню необходимое время для адаптации, прежде чем снова начать говорить о его игре», — объяснил функционер.

26-летний Чалов перешел в ПАОК из московского ЦСКА 1 августа. Контракт с европейской командой рассчитан на три года. Нападающий провел за клуб три матча и отметился одной результативной передачей.

Чалов выступал за ЦСКА с 2017 года. В составе армейцев он принял участие в 263 матчах во всех турнирах, забив 89 мячей. С московским клубом футболист стал обладателем Кубка и Суперкубка России.

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      Дарья Коршунова
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