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00:01, 24 августа 2024Бывший СССР

В Херсонской области назвали координаторов плана ВСУ по нападению с Черного моря

Сальдо: силы НАТО координируют план высадки ВСУ в Херсонской области

Фото: Stringer / Reuters

Силы специальных операций НАТО координируют план Вооруженных сил Украины (ВСУ) по нападению на херсонском направлении, заявил в своем Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Для провокации, как всегда, выбрана символичная дата, на этот раз — день независимости Украины», — написал он, подчеркнув, что российские бойцы готовы встретить противника и дать ему отпор.

Ранее Сальдо заявил, что ВСУ с западной техникой готовятся к нападению с Черного моря. Уточняется, что среди техники большое количество безэкипажных катеров, штурмовых лодок и вертолетов.

До этого глава региона рассказал, что операторы дронов мотострелкового соединения армии России уничтожили Диверсионно-разведывательную группу ВСУ на Днепре. Российские военные нанесли удар по украинским военным с помощью дрона-камикадзе, уничтожив тем самым формирование.

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      Маргарита Пименова
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