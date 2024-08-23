В Херсонской области назвали координаторов плана ВСУ по нападению с Черного моря

Сальдо: силы НАТО координируют план высадки ВСУ в Херсонской области

Силы специальных операций НАТО координируют план Вооруженных сил Украины (ВСУ) по нападению на херсонском направлении, заявил в своем Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Для провокации, как всегда, выбрана символичная дата, на этот раз — день независимости Украины», — написал он, подчеркнув, что российские бойцы готовы встретить противника и дать ему отпор.

Ранее Сальдо заявил, что ВСУ с западной техникой готовятся к нападению с Черного моря. Уточняется, что среди техники большое количество безэкипажных катеров, штурмовых лодок и вертолетов.

До этого глава региона рассказал, что операторы дронов мотострелкового соединения армии России уничтожили Диверсионно-разведывательную группу ВСУ на Днепре. Российские военные нанесли удар по украинским военным с помощью дрона-камикадзе, уничтожив тем самым формирование.