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23:51, 23 августа 2024Бывший СССР

В Херсонской области заявили о подготовке ВСУ к нападению с Черного моря

Сальдо: ВСУ с западной техникой готовятся к нападению с Черного моря

Фото: MCSN Maxwell Orlosky / Keystone Press Agency / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с западной техникой готовятся к нападению с Черного моря на херсонском направлении. Об этом со ссылкой на представителей народного сопротивления на территории Причерноморья сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

Уточняется, что среди техники большое количество безэкипажных катеров, штурмовых лодок и вертолетов. По его словам, в ближайшее время украинские военные попытаются высадиться на Тендровскую и Кинбурнскую косы. Целью операции ВСУ, отметил Сальдо, — «поставить там флаги и показать Западу, что они якобы закрепились на территории Херсонской области».

Ранее Сальдо сообщил, что в Херсонской области уничтожили моторную лодку и отделение солдат ВСУ. Он рассказал, что операторы беспилотных летательных аппаратов обнаружили идущую по реке к одному из островов моторную лодку с шестью боевиками и передали данные на пункт управления артиллерией. После этого, по словам губернатора Херсонской области, расчет гаубицы Д-30 нанес удар по украинским солдатам при их попытке выхода на берег.

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      Марина Совина
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