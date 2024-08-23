В Херсонской области сообщили об уничтожении отделения солдат ВСУ

Сальдо: в Херсонской области уничтожили моторную лодку и отделение солдат ВСУ

В Херсонской области российские военные уничтожили отделение солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Операторы БПЛА (беспилотных летательных аппаратов — прим. «Ленты.ру») обнаружили идущую по реке к одному из островов моторную лодку с шестью боевиками и передали данные на пункт управления артиллерией», — рассказал Сальдо.

После этого, по словам губернатора Херсонской области, расчет гаубицы Д-30 нанес удар по солдатам ВСУ при их попытке выхода на берег.

23 августа Сальдо также сообщил об уничтожении скопления солдат украинской армии на одном из островов Днепра. Он отметил, что обнаружить группу противника удалось при помощи беспилотной разведки.