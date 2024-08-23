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09:41, 23 августа 2024Силовые структуры

В Москве задержали иностранца за съемку военкомата на телефон

Shot: в Москве задержали гражданина Казахстана, снимавшего на телефон военкомат

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

В Москве задержали 47-летнего гражданина Казахстана, снимавшего на телефон военкомат. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, пьяный иностранец пришел к военкомату на Мантулинской улице в Пресненском районе. Он достал телефон и стал снимать здание. Правоохранители сразу же задержали мужчину.

Выяснилось, что он приехал в столицу как турист. Сейчас задержанного допрашивают. Рассматривается версия, что он помогал планировать диверсию.

Ранее Северный флотский военный суд вынес приговор двум россиянам, которые подожгли военкомат в Мурманске. Они получили 17 и 14 лет лишения свободы.

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      Екатерина Кашурникова
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