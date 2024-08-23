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11:06, 23 августа 2024Наука и техника

В России рассказали о перспективе варп-двигателя

МАИ: варп-двигатель позволит летать к другим звездам

Фото: Benjaminrobyn Jespersen / Unsplash

Гипотетический варп-двигатель, работа которого основана на искажении пространства-времени, позволит летать к другим звездам. Об этом РИА Новости рассказал старший преподаватель кафедры Космические системы и ракетостроение Московского авиационного института (МАИ) Иван Рудой.

«Напомню, что варп-концепт — это деформация пространства-времени вокруг корабля. То есть, если все сконструировано правильно, экипаж не будет ощущать перегрузок», — заявил российский специалист.

По его словам, благодаря варп-двигателю можно буксировать к другим звездам конструкции, собранные на околоземной орбите. «Нам срочно нужен такой двигатель!» — сказал преподаватель кафедры, которая занимается, в частности, подготовкой специалистов для госкорпорации «Роскосмос».

В июле 2020 года военный обозреватель Александр Артамонов на страницах государственного военно-патриотического еженедельника «Звезда», курируемого Минобороны России, заявил, что россиянин Владимир Леонов создал прибор, при помощи которого «впервые в мире были зарегистрированы четкие следы частиц тeмной материи». В Российской академии наук (РАН) деятельность россиянина назвали лженаукой.

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      Иван Потапов
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