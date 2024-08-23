В российском регионе опрокинулся грузовик с пивом

Большегруз с пивом опрокинулся на трассе в Краснодарском крае

Большегруз с пивом опрокинулся на трассе в Краснодарском крае, заявили в краевом ГУ МВД России. В опубликованном в Telegram сообщении говорится, что авария произошла в пятницу, 23 августа, на автодороге «Кавказ», водитель направлялся в сторону Армавира.

«Во время движения у грузовика лопнуло колесо, водитель не справился с управлением, наехал на металлическое ограждение и опрокинулся», — уточнили в ГУ МВД, добавив, что в результате случившегося «пострадало только пиво».

До этого на 447-м километре трассы Москва — Уфа в кювет опрокинулся автомобиль Scania с полуприцепом, перевозивший пиво.

Ранее грузовик, перевозивший пиво, перевернулся в парагвайском городе Куругуати. Свидетели происшествия воспользовались случаем и украли около 30 тысяч упаковок алкогольного напитка. В результате ДТП никто не пострадал.

