В российском регионе опрокинулась фура с пивом

В Нижегородской области опрокинулся перевозивший пиво грузовик

В Нижегородской области фура Scania, которая перевозила пиво, попала в ДТП и опрокинулась в кювет. Об этом сообщает «Подъем» со ссылкой на региональное управление МВД России.

«В 10:15 на 447-м километре трассы Москва — Уфа в кювет опрокинулся автомобиль Scania с полуприцепом. Территорию обслуживает батальон. Данных о пострадавших пока нет», — сообщили в МВД. По данным издания, пользователи в соцсетях просят поделиться точной геолокацией места, чтобы оказать помощь.

Ранее в другом российском регионе — Свердловской области — столкнулись грузовики Mercedes с 13 тоннами пива и DAF с 15 тоннами пельменей. ДТП произошло на 230-м километре трассы Пермь — Екатеринбург.