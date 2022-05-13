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В российском регионе опрокинулась фура с пивом

В Нижегородской области опрокинулся перевозивший пиво грузовик

Кадр: телеграм-канал «Ni Mash»

В Нижегородской области фура Scania, которая перевозила пиво, попала в ДТП и опрокинулась в кювет. Об этом сообщает «Подъем» со ссылкой на региональное управление МВД России.

«В 10:15 на 447-м километре трассы МоскваУфа в кювет опрокинулся автомобиль Scania с полуприцепом. Территорию обслуживает батальон. Данных о пострадавших пока нет», — сообщили в МВД. По данным издания, пользователи в соцсетях просят поделиться точной геолокацией места, чтобы оказать помощь.

Ранее в другом российском регионе — Свердловской областистолкнулись грузовики Mercedes с 13 тоннами пива и DAF с 15 тоннами пельменей. ДТП произошло на 230-м километре трассы ПермьЕкатеринбург.

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Никита Абрамов
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