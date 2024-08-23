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21:25, 23 августа 2024Ценности

В сети восхитились внешностью популярной 59-летней актрисы в бикини

Фото: @elizabethhurley1

Популярная британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли снялась в бикини и восхитила пользователей сети. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

59-летняя знаменитость предстала на размещенном кадре в бирюзовом бикини. Комплект включал в себя обнажающий часть груди топ и трусы с заниженной талией. Также звезда распустила волосы, надела массивные солнцезащитные очки и цепочку с кулоном.

Подписчики оценили фото в комментариях. «Самая красивая и сексуальная женщина в мире», «Прекрасная как богиня», «Ты никогда не стареешь», — заявили юзеры.

Ранее в августе советская и российская актриса Алика Смехова показала фигуру в купальнике на отдыхе в Италии.

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      Карина Черных
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