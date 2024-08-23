56-летняя Алика Смехова показала фигуру в бикини

56-летняя актриса Алика Смехова показала фигуру в бикини на яхте в Италии

Советская и российская актриса Алика Смехова показала фигуру в купальнике на отдыхе в Италии. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

56-летняя звезда сериала «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…» позировала перед камерой, стоя на борту яхты. Она надела коралловое бикини, которое включало в себя бюстгальтер пуш-ап и трусы с заниженной талией.

Подписчики оценили кадры в комментариях. «Божественная фигура! Очень красивая и сексуальная», «Роскошная девушка», «Фигура — отпад», — восхитились пользователи сети.

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