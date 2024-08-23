Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:44, 23 августа 2024Ценности

56-летняя Алика Смехова показала фигуру в бикини

56-летняя актриса Алика Смехова показала фигуру в бикини на яхте в Италии
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Советская и российская актриса Алика Смехова показала фигуру в купальнике на отдыхе в Италии. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

56-летняя звезда сериала «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…» позировала перед камерой, стоя на борту яхты. Она надела коралловое бикини, которое включало в себя бюстгальтер пуш-ап и трусы с заниженной талией.

Подписчики оценили кадры в комментариях. «Божественная фигура! Очень красивая и сексуальная», «Роскошная девушка», «Фигура — отпад», — восхитились пользователи сети.

Ранее в августе 52-летняя российская и австрийская оперная певица Анна Нетребко показала фанатам откровенное фото.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Бывший вагнеровец выдвинул новую версию крушения самолета Пригожина

      В ДНР рассказали об охоте ВСУ на спасателей

      Усатый обвинил Санду в плагиате

      Экс-сотрудник Apple предостерег от установки iOS 18

      В Европе назвали число прошедших подготовку на Западе украинских военных

      Врач раскрыл способ снизить риск депрессии

      Женщина лишилась обеих ног после укуса неизвестного насекомого

      Один из энергоблоков Курской АЭС решили отключить от сети

      Украинцев взволновала неясность целей ВСУ в Курской области

      В Сумах раздался взрыв

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше