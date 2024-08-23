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10:30, 23 августа 2024Мир

В США оценили материальное положение кандидата в вице-президенты страны

WSJ: кандидат в вице-президенты США Уолц оказался богаче, чем предполагалось

Фото: Mike Segar / Reuters

60-летний кандидат в вице-президенты США от Демократической партии Тим Уолц оказался богаче, чем предполагалось изначально. Он накопил пенсии за время работы учителем, военным и чиновником, пишет Wall Street Journal (WSJ).

«У него хороший пенсионный фонд. Он не роскошный, но он рассчитан на человека, который большую часть своей жизни проработал государственным служащим», — рассказал Ричард Пейнтер, профессор юридического факультета университета Миннесоты, который возглавлял отдел этики Белого дома при президенте Джордже Буше-младшем.

Пенсии, которые получает Уолц за время работы в школе, армии и на госслужбе, «не являются вариантом для большинства американцев». Кроме того, кандидат в вице-президенты США вместе с женой претендуют на дополнительные социальные выплаты от государства.

Точная сумма всех его пенсий неизвестна, однако как кандидат в вице-президенты он обязан в скором времени предоставить финансовую отчетность в Федеральную избирательную комиссию. Это нужно сделать в течение 30 дней с момента выдвижения своей кандидатуры, однако законодательство позволяет сделать запрос о продлении этого срока.

Несмотря на то, что у него меньше активов и инвестиций, чем у его соперника, кандидата в президенты от Республиканской партии Джей Ди Вэнса, капитал Уолца не отражает всю ценность его пенсионных накоплений, пишет издание.

Ранее выяснилось, что кандидат в вице-президенты США от демократов приукрасил факты о своей военной службе в американской Национальной гвардии. Он утверждал, что «был на войне», но на самом деле ни разу не участвовал в боевых действиях.

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      Лина Пивоварова
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